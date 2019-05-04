شركات كويتية تعتزم التوسع في السوق المصري

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كشف رجل الاعمال الكويتي محمد حمود الشايع رئيس مجموعة الشايع للاستثمار خلال لقائه مع سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن استثمارات مجموعته في مصر بلغت 3.5 مليار جنيه من خلال 145 متجرا في عدة محافظات إضافة إلى 22 توكيلا عالميا في مجالات الملابس والمطاعم والرعاية الصحية وتوفير 1750 فرصة عمل.
والتقت الوزيرة، بجواد أحمد بوخمسين، رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، والتي تستثمر في عدة شركات في مجالات التنمية العقارية واستصلاح الأراضي.
وأشار بوخمسين، إلى اعتزام المجموعة التوسع في استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها السوق المصرية، وفقا لبيان الوزارة.
وبالإضافة إلى ذلك التقت الوزيرة، بحمد المرزوق، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتى، والذي يستثمر فى مجالات الكيماويات والإعلام، حيث تم بحث التوسع في استثماراته في مصر.
وكان وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالكويت قد أعلنا في وقت سابق أن الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ حاليا نحو 4.7 مليار دولار.

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