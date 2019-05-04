  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
بوتفليقة

اعتقال شقيق بوتفليقة ومديري المخابرات السابقين

البنك الدولي

إشادة دولية: مصر تتخطى التحديات

الاخوان

«أبوهاشم»: هؤلاء من يقودون «إخوان العالم»

4 فروق بين تنصيب السيسي وأردوغان

مصر تحذر تركيا في بيان رسمي

السودان - أرشيفية

«قوات خاصة» تتدخل لفض الاعتصام أمام «الدفاع» السودانية

الشيخ تميم أمير قطر

قطر تشكو السعودية والإمارات للأمم المتحدة

سما المصري

سما المصري تستعرض جسدها:«دا شكل واحدة تقدم أدعية دينية؟»

وزير الشؤون الإسلامية السعودي

تصريحات عنيفة من وزير سعودي ضد الإخوان

اللواء أحمد عسيري

أول ظهور لـ"عسيري" بعد اتهامه في قضية خاشقجي

رامز جلال

أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "

إيران: العقوبات الأمريكية على النفط ستدمر استقرار السوق

عرب وعالم

ايران
ايران

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

فرنسا: آلية دعم المبادلات التجارية مع إيران تحقق تقدمًا

#

تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني

#

طهران تنتظر الآلية الأوروبية لبيع نفطها

#

إيران تسعى لخرق العقوبات بهذا الأمر الخطير


أكد أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني ، أن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط  في بلاده ستدمر استقرار أسواق الخام العالمية.
وأضاف "تلك العقوبات مثال على رد فعل أمريكا المتنمر على تغيير توازن القوى في العالم".
وأشار زماني نيا إلى أن العقوبات الأمريكية تجعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين الإيرانيين، لكن الجمهورية الإسلامية ستتجاوزها.
وارتفعت أسعار النفط، الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، بعدما أعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات التي منحتها على استيراد النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع، لتضغط على المستوردين لوقف شراء الخام من طهران، وهو ما أدى إلى إشاعة الخوف من شح الإمدادات العالمية.
وطالبت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، مشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو، وإلا سيواجهون عقوبات، منهية إعفاءات استمرت ستة أشهر أتاحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران مواصلة استيراد كميات محددة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة النجوم
» إيران: العقوبات الأمريكية على النفط ستدمر استقرار السوق
» بايرن ميونخ يهزم هانوفر.. ويقترب من حسم «البوندسليجا»
» أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "
» «لومير»: النجم الساحلي جاهز لمواجهة الزمالك
» الكويت.. أنهت زوجته حياته بعد «ليلة حمراء»
» موعد مباراة الترجي والوداد بنهائي الأبطال
» الاتحاد الأوروبي: تباين واسع في معدلات البطالة
» الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن لمواجهة النجوم
» قطر تشكو السعودية والإمارات للأمم المتحدة
» وزير الرياضة يهنئ «تريزيجيه» و«حجازي»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان