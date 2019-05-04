» إيران: العقوبات الأمريكية على النفط ستدمر استقرار السوق

04 مايو 2019 - 05:58 م



أكد أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني ، أن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في بلاده ستدمر استقرار أسواق الخام العالمية.

وأضاف "تلك العقوبات مثال على رد فعل أمريكا المتنمر على تغيير توازن القوى في العالم".

وأشار زماني نيا إلى أن العقوبات الأمريكية تجعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين الإيرانيين، لكن الجمهورية الإسلامية ستتجاوزها.

وارتفعت أسعار النفط، الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، بعدما أعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات التي منحتها على استيراد النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع، لتضغط على المستوردين لوقف شراء الخام من طهران، وهو ما أدى إلى إشاعة الخوف من شح الإمدادات العالمية.

وطالبت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، مشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو، وإلا سيواجهون عقوبات، منهية إعفاءات استمرت ستة أشهر أتاحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران مواصلة استيراد كميات محددة.

