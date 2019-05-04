"فلاي دبي" تعتزم شراء طائرات إيرباص

04 مايو 2019 - 05:55 م



قال رئيس مجلس إدارة "فلاي دبي"، ، إن الشركة قد تطلب طائرات "إيرباص إيه 320 نيو" كبديل للطائرة "بوينج 737 ماكس"، مطالبًا شركة صناعة الطائرات الأمريكية بتحسين التواصل مع العملاء.

وحُظر تحليق الطائرة 737 ماكس بعد تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس الماضي ، وأخرى لشركة ليون إير في أكتوبر؛ مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا.

وتُشغِّل "فلاي دبي" في الوقت الحالي أسطولًا من طائرات بوينج 737 فقط، وهي من أكبر مشغلي الطائرة ماكس، إذ طلبت 250 طائرة من الطراز الجديد.

واضطرت فلاي دبي إلى منع طائراتها ال 14 من الفئة ماكس عن التحليق، وهي تشكل نحو 10% من أسطولها، وألغت ما يصل إلى 15 رحلة يوميًّا.

