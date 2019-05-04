» «لومير»: النجم الساحلي جاهز لمواجهة الزمالك

04 مايو 2019 - 05:54 م

أكد الفرنسي روجيه لومير، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، على صعوبة مباراة فريقه غدًا الأحد، أمام الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: إن نتيجة لقاء الذهاب بخسارة النجم بهدف لم تحسم ورقة التأهل للنهائي لأي من الفريقين، وأن فريقه نسى لقاء الذهاب ويركز في لقاء الغد.

وتابع: أن النجم جاهز للقاء الغد رغم غياب عدة عناصر عن الفريق لأسباب مختلفة، مؤكدًا أن ثقته كبيرة في العناصر البديلة لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الغيابات في صفوف الزمالك لن تؤثر على الفريق الأبيض في ظل وجود لاعبين متميزين بصفوف الفريق المنافس.