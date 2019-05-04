» موعد مباراة الترجي والوداد بنهائي الأبطال

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المصريون

الترجى

الوداد

تأهل فريقا الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة مكررة بينهما من نهائي البطولة في نسخة عام 2011.

ومن المقرر أن يستضيف الوداد مباراة الذهاب يومالجمعة 24 مايو الجاري، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الترجي يوم الجمعة التالي للذهاب والموافق 31 من الشهر نفسه.

وتفوق الترجي التونسي على مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والاياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعد الوداد البيضاوي بطل أفريقيا في الموسم قبل الماضي، والترجي بطل النسخة الماضية، وتوج الثنائي باللقبين على حساب الأهلي.

وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالي لمسابقة دوري ابطال افريقيا، بعدما التقى الوداد البيضاوي المغربي مع الأهلي المصري فى نهائي نسخة 2017، والترجي التونسي مع الاهلي المصري أيضاً فى نهائي نسخة 2018.

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