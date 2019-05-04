هيئة الاستثمار تصدر دليل تراخيص اتحاد مقاولي البناء والتشييد

04 مايو 2019 - 05:38 م



أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دليل تراخيص اتحاد مقاولي البناء والتشييد، والذي يتضمن المستندات والإجراءات اللازمة للحصول على خدمات الاتحاد.

وقالت هيئة الاستثمار في بيانها إن الدليل يهدف إلى التيسير على المستثمرين، كما يتضمن الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويضمن الدليل توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار والسند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار.

يذكر أن الهيئة ستقوم بنشر الدليل على موقعها الإلكتروني الرسمي.

