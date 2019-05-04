نائبة: لن يخرج قانون الأحوال الشخصية بدون الرعاية المشتركة

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عضو مجلس النواب

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الدكتورة شادية ثابت

رحبت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن إمبابة، بالحضور من متضرري قانون الأحوال الشخصية ومنظمي ندوة "تعديلات قانون الأحوال الشخصية".

وقالت ثابت، فى الندوة التي تقيمها حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية بالتعاون مع ملتقى بيوت مصر: إن فشل الزواج ليس نهاية المطاف فالأبناء في حاجة إلى رعاية الأب والأم ويجب ألا ينسوا الفضل بينهم.

وأكدت ثابت، أنها ضد نظام الرؤية الحالي، ويجب أن يرى الطرف غير الحاضن أبناءه في منزله بدلا من أماكن الرؤية غير الآدمية، وكذلك من حق الأجداد والجدات من الطرفين أن يروا أحفادهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، إلى أنه عند بدء جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب ومناقشة مشروعات القوانين الموجودة بالمجلس سنضع مصلحة الطفل نصب أعيننا مع مراعاة حقوق الطرفين.


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