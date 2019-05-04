مصدرو الكيماويات يطالبون بسرعة سداد مستحقات "دعم الصادرات"

04 مايو 2019 - 05:36 م

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وزير المالية محمد معيط بسرعة التحرك لتنفيذ قرارات مجلس دعم الصادرات الأخيرة ، والخاصة بسداد مستحقات المصدريين من أعضاء المجلس المتأخرة، كخطوة للبدء في تنفيذ استراتيجية المجلس التي تهدف للوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس في بيان إن المجلس انتهى من إعداد تقرير بالمستحقات المتأخرة لكل شركة ومصنع لصندوق دعم الصادرات، موضحا أن إجمالي متأخرات الدعم لصالح شركات القطاع بلغ نحو 4.5 مليار جنيه.

وشدد أبو المكارم على أهمية الإسراع بتسوية تلك المبالغ وفقا للآليات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس إدارة صندوق دعم الصادرات وعلي رأسها الخصم من المستحقات الحكومية (الضرائب ، الجمارك وغيرها)، أو تخصيص أراضٍ جديدة للشركات بقيمة هذه المستحقات لعمل توسعات جديدة في المناطق الصناعية ذاتها التي تضم مصانعها. وطالب أبو المكارم وزارة المالية بالتوسط لدى البنوك الدائنة لأصحاب المساندة المتأخرة من المصدريين لسداد الفوائد البنكية المستحقة عليهم، إذ تلتزم المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين أصحاب مبالغ المساندة المتأخرة.