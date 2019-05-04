"النقد الدولي": استمرار انتعاش الاقتصاد المصري فى هذه المجالات

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"النقد الدولي" نمو الاقتصاد العالمي يتراجع بأسرع من المتوقع


توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان وأفغانستان الصادر أمس إنه من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.

وتوقع التقرير أن تسجل الدول المستوردة للنفط في المنطقة تباطؤ في النمو من 4.2% في 2018 إلى 3.6% خلال 2019 على أن يعاود الارتفاع إلى 4% في 2020 وإلى 4.3% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها.

وضرب الصندوق في تقريره مثلا بمصر التي تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصاد الباكستاني تباطؤا حادا.

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