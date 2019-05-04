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الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن لمواجهة النجوم

الرياضة

مروان محسن يؤدي تدريبات بدنية مكثفة
مروان محسن يؤدي تدريبات بدنية مكثفة

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

مروان محسن

النجوم

شارك مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من الإصابة برشح في الركبة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» أمس الأول، كما أدى تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي أمس.

وخضع مروان محسن لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم بعد تعافيه من رشح الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غد الأحد على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


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