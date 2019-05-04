برلمانية: مشروعات أنفاق السيارات في الإسماعيلية إنجاز عالمي

04 مايو 2019 - 05:27 م

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية: إن مشروع أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالمحافظة المقرر افتتاحها غدا من قبل الرئيس السيسي، تمت بأياد مصرية، في إنجاز عالمي على أعلى مستوى.





وأوضحت أنه تم إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بأيادٍ مصرية، بتكلفة حوالي نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 3 آلاف مهندس وفني وعامل مصري بداية في يوليو 2016 حتى 2019، مؤكدة أن هذه الأنفاق تعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلى والقاري.





ولفتت النائبة إلى دور الإنفاق على المجرى الملاحي لقناة السويس، في ربط سيناء بباقي المحافظات وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحسين بنية الاستثمار فيها، ونقل البضائع والمنتجات وغيرها بسهولة.



