رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

04 مايو 2019 - 05:23 م





بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وجاء في نص البرقية : "يسعدٌني أن أبعث إلى سيادتكم بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة وبالأصالة عن نفسي، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي اختصه المولى عز وجل بالخير واليمن والبركات، وأنزل فيه القرآن هادياً للبشرية جمعاء ليضيء لها طريق الحياة الكريمة".

وأضاف رئيس الوزراء في برقيته لرئيس الجمهورية : " وإننا يا سيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يٌعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.

