» وزير الرياضة يهنئ «تريزيجيه» و«حجازي»

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المصريون

تريزيجيه

حجازي

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهئنة أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه، نجمي المنتخب الوطني، والذي تم اختيار الأول كأفضل لاعب في نادي وست بروميتش الإنجليزي، والثاني ضمن التشكيلة المثالية لعام 2018_ 2019 بالدوري التركي، حيث يلعب تريزيجيه في صفوف فريق قاسم باشا.

وعبر صبحي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يحققه اللاعبان المحترفان في الدوري الأوروبي، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد أكبر عدد من المحترفين في لعبة كرة القدم، فضلا عن ظهورهم بشكل مميز يعكس صورة إيجابية عن اللاعبين المصريين.

وأوضح صبحي أن هؤلاء اللاعبين هم خير سفراء لمصر في الخارج، ومن أهم عوامل الجذب لكبرى الأندية العالمية في استقدام لاعبين من الدوري المصري، الذي أصبح يشهد تطورا ملحوظا على المستوى الفني للاعبين.

وطالب أشرف صبحي من كل لاعبي كرة القدم المحترفين بالدوري الأوروبي، بذل مزيد من الجهد حتى نحقق إنجازا جديدا يضاف لمصر وهو الفوز بكأس الأمم الأفريقية رقم 32 والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

يشار إلى أن أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي فاز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019، المقدمة من الرابطة الرسمية لجماهير النادي.

وحصل أحمد حجازي على تكريم من رابطة جماهير وست بروميتش، وتسلم كأس أفضل لاعب بعدما تفوق على كافة لاعبي وست بروميتش في عدد الأصوات.

كما تم اختيار تريزيجيه والذي يلعب لنادي قاسم باشا، ضمن التشكيلة المثالية "سوبر 11 " لمسابقة الدوري التركي موسم 2018 – 2019 من الاتحاد التركي"، كما تم إختياره من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب أفريقي في أوروبا عن شهر مارس الماضي.

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