مصر تحذر تركيا في بيان رسمي

04 مايو 2019 - 05:14 م

أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء فى أنشطة حفر فى منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، مؤكداً على ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

وجاء في نص البيان: أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 4 مايو الجاري، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص، كما نحذر من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً على ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه".

وأعلنت تركيا، مؤخرًا، أنها ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قرب قبرص، في الأيام المقبلة، في خطوة قد تثير التوترات مع جارتيها قبرص واليونان.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله إن بلاده ستبدأ خلال الفترة القادمة عمليات التنقيب في محيط جزيرة قبرص عبر سفينتين.

وقال أوغلو خلال اجتماع لرجال الأعمال بولاية آيدن غربي تركيا، اليوم: "لندع أولئك الذين حضروا إلى المنطقة من بعيد، وشركاتهم، يرون أن لا شيء يمكن أن يحدث في تلك المنطقة دوننا".

وتتنازع تركيا وحكومة قبرص اليونانية حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وأضاف: "لا يُمكن القيام بأي شيء في البحر المتوسط دون تركيا.. لن نسمح بذلك".