سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي للموسم الـ8 على التوالي

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حصل فريق سيلتك على لقب الدوري الاسكتلندي، للموسم الثامن على التوالي، بعدما تغلب على أبردين صاحب المركز الثالث، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت.

وسجل الأهداف الثلاثة لسلتيك، ميكائيل لوستيج وجوزو سيمونوفيتش وأودسون إدوارد.

وقبل جولتين من نهاية المنافسات، رفع سلتيك رصيده في الصدارة إلى 84 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه جلاسجو رينجزر.

وتوج سلتيك بذلك باللقب رقم 50 له في تاريخ الدوري، كما حسم لقب كأس الدوري الاسكتلندي ويمكنه تحقيق الثلاثية المحلية في حالة الفوز بلقب كأس اسكتلندا حيث يلتقي في النهائي مع هارتس بعد أيام.


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