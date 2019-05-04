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وزير الرياضة يهنئ نادي أسوان بالصعود لدوري الأضواء

الحياة السياسية

وزير الرياضة
وزير الرياضة

عصام الشربيني

شهد اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، حفل خاص أقيم بمناسبة صعود نادي أسوان للدوري الممتاز، وذلك بحضور خالد لطيف، ومحمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من رجال الأعمال، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وكوكبة من رجال الفن والصحافة والاعلام.

وقد أعرب صبحي عن سعادته الكبيرة بصعود ممثل الصعيد في دوري الاضواء، متمنيا ان يرى مزيد من فرق الجنوب في الدوري الممتاز.

وأوضح وزير الرياضة، أن الوزارة توفر كامل الدعم لأندية الصعيد، مؤكدا على تخفيض قيمة إيجار استاد أسوان لصالح نادى أسوان الرياضى بنسبة 50 % خلال مشاركته فى بطولة الدورى الممتاز.

وأختتم أشرف صبحي كلمته، بأن القيادة السياسية تلعب دور كبير في دعم الحركة الرياضية، مشيرا الي أن أسوان عاصمة الشباب الافريقي أحتضنت عدد من الأحداث الرياضية والشبابية، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة والتي جاءت تنفيذا لرؤية الدولة في هذا الشأن.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على المجهودات الكبيرة التي يبذلها من أجل تطوير المحافظة على جميع المستويات، وعلى التعاون الدائم والمثمر الذي جاء لصالح المواطن الأسواني.

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