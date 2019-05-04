تفاصيل.. سرقة 12.5 مليون جنيه من سيارة نقل أموال

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تمكن مجهول من سرقة مبلغ 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بدائرة محافظة الجيزة.

على الفور قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بتكثيف التحريات، وتم التوصل لهوية مرتكب الواقعة، وجارٍ إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض سيارة نقل أموال للسرقة على يد أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن طاقم السيارة المسئول عن تأمينها توجه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الآلى، إلا أن أحد الأشخاص استولى على مبلغ 12 مليونا و490 ألف جنيه من السيارة وفر هاربًا، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وجارٍ إعداد الأكمنة للقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.


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