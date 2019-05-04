» حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كرامات جدها لأول مرة

04 مايو 2019 - 02:27 م

كشفت هناء رفعت، حفيدة القارئ الشيخ محمد رفعت، عن كواليس تنشر لأول مرة من حياته الشخصية ، قائلة: "الشيخ رفعت كان له كرامات، وكان صوفي نقشبندي، وقريب أوي من ربنا".



وقالت "رفعت"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، إنه في إحدى الليالي بعد أن أدى الشيخ رفعت صلاة العشاء ودخل غرفته ليعتكف بها، خرج وطلب من نجله أن يحضر "الكارتة" ليخرجوا فورا دون أن يحدد إلى أين سيذهبان.



وأضافت أنه على الرغم من أن الشيخ رفعت كان ضريرا، إلا أنه هو من وصف الطريق لنجله، وتوقف عند مأتم، ونزل وطلب أن يقابل نجل المتوفاة، معلقة: "منعرفش عرف إزاي الطريق لوحده، وأنها متوفاة وليس متوفى، وقال لابنها والدتك طلبت الشيخ محمد رفعت يحيي ليلتها، ليه مبلغتهوش".



وتابعت هناء رفعت، أن نجل المتوفاة كان رده "منقدرش نجيب الشيخ رفعت، إحنا جبنا شيخ على قدنا"، فأبلغه الشيخ رفعت أنه جاء ليحي الليلة، وطلب منه أن يستأذن القارئ الموجود حتى يستكمل قراءة القرآن.

