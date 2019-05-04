تسريبات للبشير من داخل محبسه

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عمر البشير

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السودان

البشير

سجن كوبر

سربت بعض المصادر أحاديث للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والذي ظل يردد "مؤامرة.. خيانة .. غدر"، في إشارة إلى عدم استيعابه لما حدث وحالته النفسية السيئة التي يعيشها داخل محبسه بسجن كوبر.

وأكدت المصادر أن البشير لم يستوعب حتى الآن سقوط حكمه الذي استمر لثلاثين عامًا في مواجهة كل الضغوط الداخلية والحصار الخارجي، وفقا لـ"صدى الالكترونية".

كانت نقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا “غسيل أموال وتمويل الإرهاب”.

 وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.


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