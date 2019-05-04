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"مدبولي" يتحدث عن أسباب فرض حالة "الطوارئ" أمام النواب

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مدبولي
مدبولي

عمرو محمد

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تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال خطابه في مجلس النواب اليوم، عن أسباب فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأكد أن فرض حالة الطوارئ من أجل استكمال جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة في استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر .

وتابع "مدبولي" أن مجلس الوزراء وافق على فرضها وفق قرار رئيس الجمهورية بهذا الصدد ويرجو موافقة مجلس النواب عليها وفق النصوص والقواعد الدستورية .

وأشاد مدبولي بالجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة المصرية في مكافحة الجريمة والإرهاب الممول والعابر للحدود، الذي يمثل خطورة على أمننا القومي ويهدده، مشيرًا إلى أنه جراء هذه الجهود لايزال الأبطال من القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم في مواجهة الإرهاب ويؤدون أعمالهم لتأمين شعب مصر، كما طالت هذه الأعمال الكثير من المدنيين وسالت دماؤهم .

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه جراء هذه الجهود، قطعنا خطوات مهمة في تحقيق قدر من الاستقرار اللازم لبناء الدولة وتنميتها، بفضل صلابة رجال الشرطة والقوات المسلحة، الأمر الذي يثير قوى الظلام لتدبير المكائد، لتدمير ما حققناه والعودة للوراء، الأمر الذي في إطاره تم فرض حالة الطوارئ لدحر الجماعات الإرهابية .


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