الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا للجميع

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا مفاجئًا للجميع، بالموافقة على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحقّ العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو ما اعتبره البعض "أمرًا كريمًا".

وتضمّن الأمر الملكي الكريم العفوَ عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

وقد تم إبلاغ الجهات المعنيّة لتنفيذ الأمر وفق القواعد.

وأكّد الفلكي وخبير رصد الأهلية السعودي، محمد بن ردة الثقفي، أن غداً الأحد هو المتمّم لشهر شعبان ثلاثين يوماً، والإثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.

وأوضح الثقفي، أن هذه الرؤية جاءت بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم السبت،وفقاً لصحيفة ”سبق”.

ولفت إلى أنه حسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر فإن غداً الأحد هو المتمّم لشهر شعبان ثلاثين يوماً؛ حيث ستتم ولادة الهلال صباح اليوم نفسه عند الساعة 1:46 ويغرب بعد غروب الشمس مساءً عند الساعة 7:20 م، حسب توقيت مكة المكرّمة، بعمر 17ساعة و34 دقيقة، ووصف الهلال بأنه يقع جنوبي الشمس وقرناه يميلان ما بين السماء والجنوب بارتفاع تقريبي قدره 6.37 درجة ويمكث نحو نصف ساعة بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أن البعض قد يتساءل أن هلال الليلة التي قبلها، موضحاً بقوله: هو ما اكتسبه الهلال بعد ولادته بمقدار 17 ساعة و34 دقيقة، فكلما زاد عدد ساعات ولادة الهلال زاد ارتفاعه في أفق الغروب الليلة التي تليه ومعطيات منازل القمر صحيحة فلكياً.

وكانت السلطات السعودية أفرجت عن أربع ناشطات أخريات على الأقل الخميس في انتظار محاكمتهن، بحسب ما قال نشطاء، ما يرفع عدد النساء اللواتي أفرجن عنهن مؤقتا إلى سبع.

وصرحت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان على تويتر "الإفراج المؤقت عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني، وورد الإفراج عن شدن العنزي" من دون تأكيد ذلك.

وذكر ناشط مقرب من عائلات 11 ناشطة يحاكمن في السعودية أنه تم الإفراج مؤقتا عن خمس نساء.


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