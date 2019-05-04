  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:19 م
بحث متقدم
المخدرات

بالأرقام.. "التضامن" اكتشاف 555 موظف يتعاطون المخدرات

13 سنة.. حصيلة أحكام السجن ضد حازم أبو إسماعيل

النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل 5 سنوات

اموال

تفاصيل.. سرقة 12.5 مليون جنيه من سيارة نقل أموال

عمر البشير

تسريبات للبشير من داخل محبسه

صلاح وميسي

أول تصريح من برشلونة عن مفاوضاته مع "صلاح"

أحمد عبده

ما سيتم صيامه بعد أيام ليس "شهر رمضان"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا للجميع

محكمة النقض

تأييد حبس مستشار وزير المالية بالسجن المؤبد

الحج

السعودية تسمح بتكرار الحج والعمرة بدون مبالغ إضافية

الكنيسة الإنجيلية

«المسيحية» على وشك الاختفاء من الشرق الأوسط

هذه الدولة العربية "الأطول" فى عدد ساعات الصيام

الصفحة الأخيرة

5 أزمات للمصريين في شهر رمضان
ارشيفية

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق للجامعة العربية على عزل "البشير"

#

هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية

#

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

#

مفاجآت جديدة تكشفها تحقيقات "الدرب الأحمر" عن منفذ الحادث

الجزائر

الصومال

شهر رمضان

مركز الفلك الدولي

بحلول شهر رمضان المبارك، ستكون الجزائر أطول بلد في عدد ساعات صيام بين الدول العربية، حيث سيصل إلى 15 ساعة ونصف بنهاية رمضان، بالمقابل ستشهد الصومال أقصر مدة للصيام بنحو 13 ساعة ونصف.

وكان مركز الفلك الدولي أعلن، عبر موقعه الرسمي، أنه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 6 مايو المقبل بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

أما السعودية، فيبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 14 ساعة و40 دقيقة، ليصل بنهاية رمضان إلى 15 ساعة و12 دقيقة، في حين يبلغ عدد ساعات الصيام في الإمارات 14 ساعة و33 دقيقة، بينما الكويت ستصوم ما يقارب 14 ساعة 55 دقيقة، أما في مسقط (عمان)، فسيصل إلى 14 ساعة و31 دقيقة.

فيما سيصوم البحرينيون 14 ساعة و42 دقيقة، أما في الأردن فستصل عدد ساعات الصيام إلى 15 ساعة و12 دقيقة تقريبًا، ليقل عدد الساعات في فلسطين ويصل إلى 15 ساعة و4 دقائق في أول الشهر، أما في آخره فسيصل إلى 15 ساعة و46 دقيقة، أما بالنسبة لمصر، فستصوم 15 ساعة و3 دقائق.

من جهتها، ستصوم سوريا هذا العام 15 ساعة و17 دقيقة، بينما تصوم لبنان 15 ساعة و15 دقيقة فقط وهو عدد ساعات الصيام ذاته في العراق.

أما في المغرب، فسيبلغ عدد ساعات الصيام 15 ساعة و16 دقيقة في أول رمضان، ليصل في آخره 16 ساعة ودقيقة، في حين ستصوم اليمن 14 ساعة و7 دقائق في بداية الشهر وفي آخره 14 ساعة و27 دقيقة.

ومن جهة أخرى، نشر مركز الفلك الدولي عدد ساعات الصيام في الدول الأجنبية، وقال إن عدد ساعات الصيام بألمانيا ستصل في أول يوم إلى 17 ساعة و30 دقيقة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيصل عدد ساعات الصيام باليوم الأول في أمريكا إلى 16 ساعة و10 دقائق.

أما في أمريكا اللاتينية، فيصل عدد ساعات الصيام بدولها إلى حوالي 10 ساعات فقط في أول أيام الصيام، بالمقابل، سيتراوح عدد ساعات الصيام بالدول الاسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج والسويد من 20 إلى 21 ساعة صيام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الدستورية" تنتصر لأصحاب علاوة أول يوليو
» حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كرامات جدها لأول مرة
» دولة أوربية توافق على استقبال اللاجئين السوريين
» تفاصيل مرافعة النيابة بقضية أنصار بيت المقدس
» مقتل إريتري الجنسية على يد مسلحين بأسوان
» رانيا يوسف تستفز جمهورها برقص ساخن بـ"روب النوم"
» "صلاح" ورفاقه فى مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة
» غربلة صفوف الزمالك بعد انتهاء الكونفدرالية
» مد أجل الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
» «راكون بري» يطلب اللجوء لألمانيا.. واللوائح تنصره
» سرقة منزل لاعب برشلونة خلال مباراة ليفربول

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان