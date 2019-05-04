السعودية تسمح بتكرار الحج والعمرة بدون مبالغ إضافية

04 مايو 2019 - 01:57 م

قامت شركة "تسهيل السعودية"، المسئولة عن عمل البصمة الحيوية للمعتمرين والحجاج المصريين بنشر تصريح على موقعها الخاص "فيس بوك"، أن المملكة العربية السعودية قررت إلغاء القرار الذي كان يقضي بربط تكرار الحج والعمرة في جميع دول العالم بالبصمة الحيوية خلال الخمس سنوات من أداء آخر منسك.

ويعني هذا القرار إمكانية تكرار الحج والعمرة دون دفع مبالغ إضافية، وستقوم المملكة العربية السعودية بإخطار وزارة الخارجية، وتقوم وزارة الحج والعمرة السعودية بإخطار الوكلاء التابعين لها فى جميع أنحاء العالم.

وبحسب الشركة فإن هذا القرار تم تعميمه على جميع سفارات المملكة بجميع الدول.