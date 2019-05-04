"اللي أوله شرط.. آخره فلوس في الكارت"

04 مايو 2019 - 01:51 م

أكد المخرج الإذاعي علي عبد العال، أنه للعام الثاني على التوالي، تم الإعداد لمسلسل إذاعي يوضح أهداف وآليات الحصول على دعم برنامج "تكافل وكرامة".



وأضاف "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، أنه سيتم بث مسلسل "اللي أول شرط، آخره فلوس في الكارت" على إذاعة البرنامج العام، وهو من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، وبطولة عدد من النجوم.



وأوضح المخرج الإذاعي، أن المسلسل يتناول آليات وشروط الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة.



وتدور أحداث المسلسل حلقات منفصلة متصلة في قالب لايت كوميدى حول مشروطية مشروع "تكافل وكرامة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لكى يستمر كل مستفيد من دعم مشروع "تكافل وكرامة" في الاستمرار في صرف الدعم النقدى الشهر، وذلك من خلال الالتزام بالشروط الصحية للأفراد وللأسرة، وكذلك الالتزام بالحضور بنسبة 80 % فى المدارس من سن 6 إلى 18 سنة.

