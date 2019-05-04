تأييد حبس مستشار وزير المالية بالسجن المؤبد

شيماء السيد
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من طارق فراج محمد عبد الوهاب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 11 يناير 2018 بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بأخذ رشوة لاستعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجية أديب وعضوية المستشارين حمدي أبو الخير ومحمود خضر وبدر خليفة والأسمر نظير وخالد الوصيفي وأسامة عباس وخالد الهامي وممدوح فزاع وهاني صبحي وبسكرتارية رمضان عوف ونجيب لبيب ومحمد الشيمي.
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