» «راكون بري» يطلب اللجوء لألمانيا.. واللوائح تنصره

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راكون بري
راكون بري

متابعات- علا خطاب

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ألمانيا

راكون بري

إقامة مدي الحياة

اللوائح الاوروبية

بموجب القوانين الأوروبية، فإن انتقال حيوان "راكون بري" إلى حديقة حيوان هايدلبرج في ألمانيا، تعني إقامته مدى الحياة هناك، حيث إن لوائح الاتحاد الأوروبي تمنع إطلاق سراحه مرة أخرى إلى البرية، لذا يتمكن الحراس من طرده.

من جانبها، أفادت صحيفة "راين نيكار تسايتونج" الألمانية بأن موظفي حديقة الحيوان اكتشفوا مؤخرًا الضيف غير المدعو داخل حظيرة الراكون، حيث بدا أنه على ما يرام مع السكان الأصليين السبعة.

وذكرت الصحيفة أن المتطفل، الملقب بـ "فريد"، يمكن أن يتوقع الإقامة المجانية بل والإقامة مدى الحياة، لأن لوائح الاتحاد الأوروبي تمنعه من إطلاق سراحه مرة أخرى في البرية.

ووفق توجيهات الاتحاد الأوروبي لعام 2015، تعتبر حيوانات الراكون من الأنواع الغريبة الغازية التي قد تشكل تهديدًا على النباتات والحيوانات الأوروبية.

يذكر أن حيوانات الراكون البرية في أوروبا هي أحفاد الحيوانات التي هربت من مزارع الفراء منذ عقود، ومع ذلك، من غير المرجح أن ينجب "فريد" ذرية لأن لوائح الاتحاد الأوروبي تلزم إخصاءه.

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