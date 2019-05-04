  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
صورة الخبر

«مخمورة» تثير الرعب فى المترو

مقتل وإصابة 3 أشخاص فى هجوم مسلح لمجهولين

هجوم مسلح بأسوان يسفر عن مقتل إريتري الجنسية

من المبادرة

مبادرة لارتداء ملابس محتشمة داخل الكنيسة

أرشيفية

دولة أوربية توافق على استقبال اللاجئين السوريين

صلاح وميسي

أول تصريح من برشلونة عن مفاوضاته مع "صلاح"

المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق

تجديد حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق 45 يومًا

لاسارتي

طبيب الأهلى يزف بشرى سارة لـ"لاسارتي"

حرس الحدود العراقي

المتحدث العسكري: حرس الحدود رجال عيونهم لا تنام

تريزيجيه

الاتحاد التركي يفاجئ "تريزيجيه" بهذا الأمر

الدكتور خالد العناني، وزير الأثار

بشرى بـ 300 مليون جنيه من الآثار للمواطنين

غربلة صفوف الزمالك بعد انتهاء الكونفدرالية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

البرنس لرئيس الزمالك: اتقي الله .. أنا هاخد حقي منك

#

«ساسي» يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة النجم

#

أول تعليق عن فرجاني ساسي بعد الكشف عن حجم إصابته

#

ماذا قال "علاء مبارك" عن فوز الزمالك على حسنية أغادير؟

قرر رئيس نادي الزمالك تأجيل إعلان أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بعد نهاية المسوم الكروي الحالى، لحين الانتهاء من مباراة النجم الساحلى غدًا في المباراة نصف نهائى.

وطالب رئيس الزمالك من مديره الفنى السويسري كريستيان غروس بتجهيز قائمة اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق في الموسم الجديد، والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

ويخوض الزمالك مواجهة عصيبة مع مضيفه النجم الساحلي التونسي (الأحد) المقبل في سوسة، وفاز ممثل الكرة المصرية في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف من دون مقابل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الموعد والقنوات الناقلة ليفربول ونيوكاسل
» إدانة أمريكية للصين بسبب اضطهاد مليون مسلم
» "علاء مبارك" يوجه رسالة لمهنئي والده بعيد ميلاده
» وفاة نجل مدرب ولاعب الزمالك السابق
» حزمة قرارات من "الوزير" وإعلان الطوارئ بالسكة الحديد
» رئيس كازاخستان يكتشف سر "إكسير الحياة" ويفقده 25 عامًا من عمره
» شاهد.. أول ظهور لابنة حسن نصر الله
» حداد يمزق جسد والدته بمطواة فى بنها
» بعد خيانتها.. كيم كاردشيان في إطلالة "مذهلة"
» تفسير رؤية الأخ الحي محمولاً على النعش
» بالفيديو.. برومو "رامز في الشلال" يتخطى مليون مشاهدة في ساعات

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان