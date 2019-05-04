هجوم مسلح بأسوان يسفر عن مقتل إريتري الجنسية

ورجحت التحريات المبدئية أن وراء الواقعة وقوع خلاف بين عدد من المهربين للبشر، قام على إثرها أحدهم بإطلاق النيران على السيارة مما أدى لوقوع الحادث، يأتي ذلك فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن ملابسات الحادث.