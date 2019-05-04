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مقتل إريتري الجنسية على يد مسلحين بأسوان

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مقتل وإصابة 3 أشخاص فى هجوم مسلح لمجهولين
مقتل وإصابة 3 أشخاص فى هجوم مسلح لمجهولين

متابعات - الدويني فولي

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لقي إريتري الجنسية مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بعد قيام مجهول بإطلاق النيران عليهم أثناء سيرهم بسيارة بمنطقة بلانة التابعة لمركز نصر النوبة.

ووصل إخطار إلى الأجهزة الأمنية، يفيد بمصرع إريتري وإصابة 3 بعد قيام مجهول بإطلاق النار عليهم بمنطقة بلانة.

ورجحت التحريات المبدئية أن وراء الواقعة وقوع خلاف بين عدد من المهربين للبشر، قام على أثرها أحدهم بإطلاق النيران على السيارة ما أدى لوقوع الحادث، يأتي ذلك فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، انتشل رجال الأمن جثة غريق إريتري الجنسية من ترعة بمنطقة ادندان التابعة لمركز نصر النوبة.

كما ألقى مركز شرطة دراو القبض علي 5 إريتريين متسللين، وتم احتجازهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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