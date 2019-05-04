» مقتل إريتري الجنسية على يد مسلحين بأسوان

ورجحت التحريات المبدئية أن وراء الواقعة وقوع خلاف بين عدد من المهربين للبشر، قام على أثرها أحدهم بإطلاق النيران على السيارة ما أدى لوقوع الحادث، يأتي ذلك فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن ملابسات الحادث.