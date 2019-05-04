بعد ساعات.. السعودية تحسم الجدل بخصوص "غرة رمضان"

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السعودية

غرة رمضان

مركز الفلك الدولي

تفصلنا أيام أو ربما ساعات قليلة عن انطلاق شهر رمضان الكريم، إذ أعلن مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرًا له، أن بداية رمضان لعام 2019 ستكون الموافق، الإثنين، 6 مايو، إلا أنه وبرغم من ذلك، تبقي الكلمة النهائية في تحديد غرة شهر الصيام ستكون خلال ساعات، حيث تبدأ عدة دول إسلامية تحري الهلال.

من جانبها، دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت الذي يوافق 29 شعبان، وتسير حذوها العديد من الدول الإسلامية.

وقالت المحكمة العليا إنها "ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، اليوم السبت، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وبناء على دعوة المحكمة العليا في السعودية فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إما يوم غد الأحد 5 مايو إن تم رصد هلال رمضان يوم السبت أو الإثنين 6 مايو على أبعد تقدير.

من جهته، توقع مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا له، أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو المقبل، بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

وكشف مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيان حصلت عليه شبكة "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، الأحد الماضي، أن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 أبريل، وبالتالي ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 مايو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وأشار إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أميركا.

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