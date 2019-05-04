» "علاء مبارك" يوجه رسالة لمهنئي والده بعيد ميلاده

04 مايو 2019 - 12:59 م

وجه علاء مبارك رسالة إلى المتابعين والمهنئين لوالدة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أشكر الجميع على الرسائل التى جاءت بمناسبة عيد ميلاد والدي ، ربنا يحفظه ويرعاه، شكرًا لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم".

كانت قد احتفلت صفحة «أنا آسف يا ريس» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، اليوم السبت، بعيد ميلاد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي يوافق يوم 4 مايو من كل عام.

ونشرت الصفحة صورة للرئيس الأسبق، وفى الخلفية رقم 91، إشارة إلى سن مبارك، ومكتوب عليها: «عيد ميلاد مبارك».

محمد حسنى السيد مبارك، وشهرته حسنى مبارك، ولد فى 4 مايو 1928، بقرية كفر المصيلحة، فى محافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، وحتى 11 فبراير 2011 حينما تنحى عن رئاسة الجمهورية، تحت ضغوط شعبية فى ثورة 25 يناير، وسلم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.