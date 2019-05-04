«مخمورة» تثير الرعب فى المترو

04 مايو 2019 - 12:54 م

أثار فيديو لـ"امرأة مخمورة" جدلاً واسعًا، في الصحف والمواقع الغربية، إذ كشف مقطع فيديو مصور لها داخل إحدى محطات مترو الأنفاق، وهي تثير رعب الركاب، بل وصل الأمر لاعتدائها على شاب مثلي الجنس، و"البصق" على وجهه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مقطع فيديو يظهر امرأة في حالة "سكر" تعتدي على أحد الركاب في محطة مترو أنفاق لندن، وتنعته بـ"الشاذ"، وتأخذ منه هاتفه النقال، ثم تبصق على زجه، معلقة "لأنك شاذ جنسيًا سوف اعتدي عليك أنا أيضا".

ومن جانبهم، أوضحوا الركاب إن المرأة المعتدية كانت "في حالة سكر" وهي تحاول الاستيلاء على هاتف الرجل وتبصق في وجهه بينما يحاول هو الدفاع عن نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم القبض عليها في القطار المتجه إلى مدينة اليوبيل في الساعة 05:30 صباح أمس الجمعة.

وقال أحد شهود العيان إن "المرأة استقلت مترو المتجه غربًا عند جسر لندن، ورأيت أنها كانت في حالة سكر واضحة".

وتظهر كاميرات المترو "المرأة المخمورة" هي تصيح في الرجل جالس أمامها "تعتقد أنه قد يكون مثليًا" بينما ينظر إليها الركاب الآخرون في حيرة من أمرهم، ثم أخذت تصرخ في شخص غير موجود أمامها "لا، لأنك مثلي، حتى أنني سأعتدي".

وتعلق إحدى الركاب، قائلة: "بعد تمسكها بالشاب حاولت إبعادها عنه بالقوة، لكنها تمسكت به، ثم أخذت تردد "لقد كنت أقرب أصدقائي لم تركتني، وأنا في حالتي هذه"، مشيرة إلي أنه يبدو أن الفتاة تعرضت لصدمة أو الخيانة من صديقها لذلك فعلت هكذا.

شاهد الفيديو..