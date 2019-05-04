مبادرة لارتداء ملابس محتشمة داخل الكنيسة

04 مايو 2019 - 12:53 م

أشاد غبريال محب كاهن كنيسة العذراء مريم بدماريس-المنيا، بالمبادرة التي طرحها بنات الكنيسة لارتداء ملابس ذات وقار خاصة في فصل الصيف تحت مسمى "بنات الملك ميلبسوش غير لبس ملوك".

وقال محب في تعليق له علي المبادرة من خلال صفحته على "فيس بوك": "بسبب اللبس الصيفى اللى نازل كنت أتمني أن السنة كلها تبقي شتا" ده قول لأبونا الغالي أبونا داود لمعى والقول ده انتشر السنة دي أكتر بسبب الموضات الغريبة الخالية من أي وقار"

وأضاف في تعليقه: "بس وسط ده كله يفاجئوني بناتي (بنات العدرا بدماريس) بقرار أخدوه مع بعض إنهم يعملوا مبادرة في الصيف السنة دي وسموها (بنات الملك ميلبسوش غير لبس ملوك)

واختتم: (لو بنات كتير عملوا زيكم هتجبروا المحلات أنها تنزل موديلات وقورة)

وشهدت المبادرة إقبالاً واسعًا حيث شارك المبادرة أكثر من ألفين مستخدم وأكثر من 5 آلاف تفاعل.



