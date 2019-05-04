أول تصريح من برشلونة عن مفاوضاته مع "صلاح"

04 مايو 2019 - 12:51 م

علق نائب رئيس نادي برشلونة جوردي ميستري على ما تردد من أنباء حول مفاوضاته مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي.

وقال ‏جوردي ميستري في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لا يمكننا مناقشة الجودة التي يمتلكها بوجبا ولا أيضًا لاعبون مميزون آخرون مثل هازارد أو صلاح. هم من لاعبي القمة في العالم. لكن من غير الممكن أن نضم جميع اللاعبين الذين في القمة أو الذين يعجبني أداؤهم".

وكان ليفربول خسر أمام برشلونة الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.