أنباء عن إطلاق ساعة "الصفر" لفض اعتصام "الخرطوم"

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ذكرت وكالة الأناضول، أن قوات "الدعم السريع" التابعة للجيش السوداني تحركت لفض الاعتصام من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وأشارت الوكالة نقلاً عن شهود عيان أن المحتجين يتصدون لعملية الفض، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويرأس قوات "الدعم السريع" الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، والذي يشغل حاليا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الرئاسة بعد 3 عقود في الحكم.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، أفادت الجمعة بأن "سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني دهست الشباب المعتصمين في ولاية وسط دارفور، ما سبب إصابة اثنين من المعتصمين بإصابات متفاوتة".


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