طبعة جديدة من كتاب "فاتتني صلاة"

04 مايو 2019 - 12:47 م

صدرت حديثاً الطبعة الرابعة من كتاب "فاتتني صلاة" للمؤلف إسلام جمال.



كتاب فاتتني صلاة "يتناول لماذا يحافظ البعض على الصلاة بينما يتركها الكثير ؟ كما يتناول كل الأفكار و الأعذار و الخواطر التي تختبيء داخل عقلك حول الصلاة ..كتاب يجمع مابين أفكار وتجارب علم النفس ومابين الإسلام.. قال كل ما عجز عن قوله آبائنا فعلاً عندما كانوا يأمرونا بالصلاة فهو يعالج هذه العبادة من منظور مختلف عما عرفناه بطريقة راقية محببة

يتناول الكتاب كل الأفكار و الأعذار و الخواطر التي تختبيء داخل عقلك حول الصلاة .. يمليها عليك كأنه أنت .. كأنه يعرفك منذ زمن بعيد .. يأخذ بيدك رفقاً ليخطوا بك داخل مملكة الصلاة .

كتاب فاتتنى صلاة للكاتب اسلام جمال الطبعة الرابعة خلال شهرين من اصداره ويتناول الكتاب بأسلوب شيق ومميز مجموعة موضوعات تهم القارئ المسلم وتساعد غير المصلين على الصلاة وفضل الصلاة على الكثيرين

الكتاب اصدار زحمة كتاب للنشر وجاري ترجمته للعديد من اللغات منها الاندونيسية والماليزيه والتركية