خبير: الغواصة الثالثة «s43» لزيادة أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية

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أشاد مختار أبو زيد، القيادى باتحاد شباب الصعيد، الخبير الاقتصادى، بتدشين القوات البحرية ثالث غواصة مصرية حديثة s43 من طراز 209/1400، استمرارًا لحرص الرئيس السيسى لدعم وتطوير القوات القتالية للقوات المسلحة لتمتلك قوة ردع لتحقيق السلام في ظل التهديدات المحيطة بنا، مؤكدًا أنها من أحدث الغوصات فى العالم والتى يوجد منها 60 غواصة فقط فى العالم موزعة على بحريات 14 دولة منهم مصر وأمريكا والهند واليونان واندونيسيا .

أضاف أبو زيد، أن تسليح مصر بأحدث الأسلحة العالمية يؤكد وعى وفطنة القيادة الحكيمة التى تحكم مصر لتصبح قوة عظمى عسكريًا نظرًا لتعرض مصر لمخاطر خارجية كثيرة فضلاً عن محاربتها قوى الارهاب داخليا وخارجيا ، موضحا أن الغواصات s43 لها قدرة على الإبحار لـ11 ألف ميل بحرى ومجهزة بأحدث الأجهزة الفنية تستطيع إطلاق صواريخ من تحت سطح البحر، ولها قدرة على تنوع مهامها القتالية بحمل الصواريخ والطوربيدات والألغام .

تابع أبو زيد أن الغواصات من بين مهامها تأمين السواحل البحرية وزيادة القدرات القتالية للسفن، موضحًا أنها تعد اضافة تكنولوجية قوية لدعم القدرات القتالية للقوات البحرية وزيادة قدرتها لحماية الأمن القومى المصرى وزيادة أمن وسلامة السواحل والمياه الاقليمية لأن مصر تطل على البحرين الأبيض والأحمر ولها أعداء على جميع المحاور .


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