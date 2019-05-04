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شاهد.. لحظة تتويج ماها فاجير ملكًا لتايلاند

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عرضت قناة "إكسترا نيوز" اليوم السبت، فيديو يرصد لحظة تتويج ماها فاجيرالونجكورن (راما الخامس)، ملكًا لتايلاند خلفا لوالده الذي توفي عام 2016 ودام حكمه 7 سنوات.

وظهر ماها فاجير، خلال الفيديو المعروض ، مرتديًا تاج متعدد الطبقات، يبلغ وزنه 7.3 كيلوجرام، مصنوع من الذهب ومرصع بالماس يرجع تاريخه إلى أكثر من قرنين من الزمان، وذلك قبل النطق بقسم تولي العرش.

وأظهر الفيديو، لحظة جلوس الملك الجديد، على كرسي العرش، ويتقدم إليه بعض من المواطنين يقدمون إليه التحية حسب عادتهم وتقاليدهم.

شاهد الفيديو..


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