الزمالك يواجه الجزيرة في ليلة الحسم

04 مايو 2019 - 12:25 م

يسدل الستار اليوم على دورى السلة حينما يواجه الزمالك نظيره الجزيرة فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل دورى السوبر "best of 5 "، والتى تقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وخسر الزمالك من الجزيرة في آخر مباراة جمعتهما بنتيجة 76/ 65، وبالتالى أصبح الفريقان متعادلان، حيث كان الزمالك تغلب على الجزيرة فى أول لقاءين من دور النهائي بعدما فاز في أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82، بينما فاز الجزيرة في المباراة الثالثة بنتيجة 92/ 80.