» حزمة قرارات من "الوزير" وإعلان الطوارئ بالسكة الحديد

04 مايو 2019 - 12:21 م

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم.



ووجه الوزير قيادات المترو بتشكيل مجموعات طوارئ بالمحطات، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على حركة القطارات وانتظام التقاطر، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة، وإصدار تعليمات لقائدي القطارات بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقًا لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب فى الصعود والنزول .



وشدد وزير النقل على قيادات الشركة بالنزول إلى مواقع التشغيل والمتابعة الدقيقة لأعمال الصيانة خاصة مع تمديد ساعات التشغيل للمترو في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك حيث سيتم العمل بالخطوط الثلاثة خلال هذه الفترة من الساعة 5.30 صباحا ، حتى 2.00 من صباح اليوم التالي.



وطالب الوزير على قيادات السكة الحديد بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.



وعدم خروج اي قطار من الورش الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ، وزيادة منافذ بيع التذاكر تسهيلا على المواطنين خاصة مع تطبيق الغرامات على الركوب بدون تذكرة.

