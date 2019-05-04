بدء محاكمة المتهمين بأنصار بيت المقدس

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" وذلك لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وخصصت المحكمة سماع مرافعة النيابة العامة خلال ثلاثة أيام متتالية وكذا سماع مرافعة المدعى بالحق المدنى المستشار أشرف مختار، وقد سمحت هيئة المحكمة بتواجد مصورى الصحف والقنوات الفضائية وأهلية وذوى المتهمين من حضور الجلسة علنيا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.