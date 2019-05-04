"ساويرس" هذا ما ناديت به بين مصر ولبنان بـ"بيروت"

04 مايو 2019 - 12:17 م

نادي رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالوحدة المصرية واللبنانية، وذلك أثناء انعقاد منتدى الاقتصاد العربى بدورته الـ27 فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال "ساويرس" في تغريدة له بـ"تويتر": "عائد من بيروت وأنادى بالوحدة المصرية اللبنانية.. لأسباب عديدة.. أهمها روح الشعب اللبنانى والمصرى المتشابهة فى حبهم للحياة والفرح والفن والانبساط.. ما أحلاها بيروت".

كان قد عقد منتدى الاقتصاد العربى بدورته الـ27 فى العاصمة اللبنانية بيروت، والذى يشارك فيه عدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين ضمن وفد يزور لبنان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وهى الزيارة التى شهد خلالها رئيسا وزراء مصر ولبنان التوقيع على مذكرات التفاهم بين البلدين ومحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وعلى هامش الفعاليات التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس برئيس وزراء لبنان والتقط معه صورة تذكارية نشرها معلقًا عليها "سعدت بحضور ملتقى الاقتصاد العربى فى جوهرة الشرق بيروت ولقاء دولة الرئيس سعد الحريرى"، كما التقى مع الدكتور خالد حنفى أمين عام الغرف التجارية العربية، ونشرة صورة تجمعهما معلقًا عليها "زيارة الصديق خالد حنفى أمين عام الغرف التجارية العربية فى مقر الاتحاد".