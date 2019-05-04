» بالفيديو.. برومو "رامز في الشلال" يتخطى مليون مشاهدة في ساعات

04 مايو 2019 - 11:51 ص

نشر الفنان رامز جلال، البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الخاص به الذي يحمل اسم “رامز في الشلال” وسيعرض خلال شهر رمضان القادم، وعلق عبر حسابه على “إنستجرام”: “بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب”.





ومن ضحايا المقلب الذين ظهروا في البرومو الدعائي: فيفي عبده، أحمد فتحي، أحمد رزق، شهيرة، سلوى خطاب، شيماء سيف، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.





وعلى مدار الثماني سنوات الماضية، قدم رامز عدة برامج مقالب اكتسحت وحققت نجاحا باهرا رغم كم الانتقادات التي تعرض لها النجم المصري أثناء برامجه السابقة: “رامز قلب الأسد، رامز ثعلب الصحراء، رامز عنخ آمون، رامز قرش البحر، رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الأرض، رامز تحت الصفر”.



