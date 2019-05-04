الاتحاد التركي يفاجئ "تريزيجيه" بهذا الأمر

04 مايو 2019 - 11:49 ص

يلتقي في تمام السادسة من مساء اليوم فريق قاسم باشا التركي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد حسن تريزيجيه وكريم حافظ مع نظيره فناربخشة على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري التركي.

وكشف موقع "جول" العالمي النسخة التركية عن التشكيل المتوقع لناديي قاسم باشا وفناربخشة في مباراة اليوم حيث ينتظر أن يتواجد محمود تريزيجيه في التشكيلة الأساسية بينما سيبدأ مواطنه كريم حافظ اللقاء على مقاعد البدلاء مع إمكانية الدفع به في الشوط الثاني.

ويحتل قاسم باشا المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على فناربخشة صاحب المركز الرابع عشر قبل إنطلاق منافسات الجولة.

واختار الاتحاد التركي لكرة القدم، محمود تريزيجيه فى التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي.

ويقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالى، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، فيما تم اختياره أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى.

كما يحتل محمود تريزيجيه حالياً المركز الثانى فى قائمة أفضل لاعبى الدورى التركى هذا الموسم من جانب موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

ودخل محمود تريزيجيه دائرة إهتمامات العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها ليون الفرنسي.