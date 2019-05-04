» تصريح صادم لـ"حواس"عن محتويات المقبرة المكتشفة بالهرم

04 مايو 2019 - 11:45 ص



أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، وزير الآثار الأسبق، أن 40% من آثار الكشف الجديد "مقبرة تاري" سُرقت في القرن الماضي، وهي من أهم المقابر في المنطقة، وصاحبها كان كاهن خفرع، معقبًا: "المقبرة تؤكد أن المنطقة غنية بالمقابر الأثرية".



وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمنطقة آثار الهرم، للإعلان عن اكتشاف مقبرة أثرية جديدة، أن مقابر عمال الأهرام مهمة جدًا لأنها أكدت أن بناة الأهرام مصريون ولم يكونوا عبيدًا، ودورهم مهم لأنهم دفنوا بجوار الهرم.



وأوضح أنه حتى الآن لم يتم إلا اكتشاف 30% من الآثار المصرية وهناك 70% ما زال حتى الآن في باطن الأرض، مشيرًا إلى أن الهرم بها أهم كشف في القرن الـ 20، وهو مقابر بناة الأهرام. .

