تجديد المطالبات بتفكيك التنظيم الدولي للإخوان

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تفكيك

الزعفراني

محيي عيسي

التنظيم الدولي الإخوان

أعاد القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي عيسى منشورا من مذكرات الزعفراني، والذي يتحدث عن حل وتفكيك التنظيم الدولى عابر القارات الذى أصبح حبرا على ورق ويشكل عبئا على الجماعة.

وتساءل هل من عاقل يعلن فض هذا التنظيم الورقى، فى ظل التهديدات الأمريكية ومن قبلها البريطانية ، بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية .

وفي المنشور المنقول من مذكرات الزعفراني فإن هذا التنظيم ، يستخدم لمزيد من التضييق والتنكيل بحملة الدعوات الإسلامية سلمية الوسيلة ، شمولية الفكرة ، وسطية الفهم بين الإفراط والتفريط .

وأوضح الزعفراني أنه يقصد إلغاء التنظيم العالمى الذى ليس له وجود على أرض الواقع وأصبح مثل خيال المآته يستخدمه البعض فزاعة عند الطلب، منوها أن اجتماعات مؤسساته متوقفة منذ أعوام طويلة بل لا وجود لأى مؤسسة داخله فى الوقت الحالى.

كما أشار إلى أنه لم يكن له أى دور فاعل تجاه الأحداث المؤلمة والكارثية التى مرت و تمر بها دولنا.

وتابع قائلا :  كثير من الكيانات التى كانت مرتبطة به أعلنت استقلالها عنه ، فليس له امتداد فى المغرب أو الجزائر أو تونس ، أو فلسطين أو الأردن ، أو الكويت ، وليس فى قطر أو الإمارات أو تركيا أو دول إسلامية أخرى تنظيمات مرتبطة به ، حتى الجاليات الإسلامية فى الخارج أعلن عدد منها استقلالها عنه .

وأوضح أن هذا التنظيم الورقى ليس له مثيل فهو عابر لسيادات الدول الحديثة ، وهذا غير مسموح به ، أن يكون لغير أبناء أى دولة سلطة على مواطنى أى دولة أخرى .

وأشار إلى أن التنظيمات العابرة لسيادة الدول الموجودة حاليا هى تنظيم القاعدة وداعش وغيرها قائلا : "كفانا مكابرة وإنكارا لما يحاك لنا وكفانا عجزا عن اتخاذ القرارات الحاسمة فى الأوقات المصيرية" .

وطالب من حملوا أنفسهم مسؤولية قيادة من بقى من التنظيم أن لا يكونوا وبالا ، وأن يتحملوا المسئولية كاملة أمام الله .


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