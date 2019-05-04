  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
تريزيجيه

الاتحاد التركي يفاجئ "تريزيجيه" بهذا الأمر

الدكتور خالد العناني، وزير الأثار

بشرى بـ 300 مليون جنيه من الآثار للمواطنين

أرشيفية

تجديد المطالبات بتفكيك التنظيم الدولي للإخوان

صورة الخبر

"حفتر" القائد المفضل لـ"ترامب" في المنطقة

ليفربول

"صلاح" ورفاقه فى مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة

ملكة جمال الكون

تعليق جثة ملكة جمال في حمام فندق

عروس داعش

الإعدام ينتظر "عروس داعش".. تعرف على السبب

اغتصاب طالبة جامعية بـ"ميكروباص النزهة"

تجريد طالبة من ملابسها داخل حمامات مدرسة

صلاح

شاهد.. صلاح يحصد جائزة جديدة بهذا الهدف

أرشيفية

إحصائية تكشف مفاجأة عن عدد سكان إسرائيل

طائر"الحسون" يتسبب فى خسارة فادحة للهند

الصفحة الأخيرة

الحسون ذو الرقبة السوداء
الحسون ذو الرقبة السوداء

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعرف على عقوبة الزمالك للاعبيه بعد الهزيمة من جورماهيا

#

سوريا تودع بطولة كأس أمم آسيا

#

سقوط عصابة المخدرات فى دمنهور

#

ديلى ميل: ولادة أول توأم معدل وراثيا فى الصين

الهند

الفحم

الحسون

تعطل مشروع عملاق لإنتاج الفحم في الهند بسبب الطائر الاسترالي المهدد بالانقراض "الحسون ذو الرقبة السوداء"، بعد أن تأجل تنفيذ المشروع التابع لشركة "أداني" الهندية بولاية كوينزلاند.

وأخطرت حكومة الولاية الشركة الهندية المتخصصة بالتعدين أنها رفضت خطتها لحماية الطائر الذي يعرف باسم "الحسون ذو الرقبة السوداء" المهدد بالانقراض، خلال فترة تشييد المنجم الذي سيصل إنتاجه لـ27 مليار طن من الفحم بحسب سكاي نيوز.

ووفق ما نقل موقع "إنترناشيونال نيوز"، فإن حكومة الولاية اعتبرت "الخطة البيئية" التي قدمتها الشركة الهندية غير كافية للمحافظة على الطائر الذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات.

ويعني ذلك أن حكومة الولاية ضحت بالمشروع العملاق من أجل الحفاظ على الطائر الصغير النادر.

وتناقصت أعداد الطائر الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند بنسبة كبيرة وصلت إلى 80 بالمئة في العقود الأخيرة، لأسباب عديدة أبرزها التوسع العمراني وتنامي كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية بالمناطق التي يقطنها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سائق يقتحم مدرسة ويعتدى بالضرب على مديرها
» "برنس العالم العربي" أول أغنية لـ"مبارك" من آسفين يا ريس
» تصريح صادم لـ"حواس"عن محتويات المقبرة المكتشفة بالهرم
» "كلب مسعور" يعقر 14 طفلًا في القليوبية
» قرار جديد ضد سيدة قتلت طفلها لرفضه المذاكرة
» طائر"الحسون" يتسبب فى خسارة فادحة للهند
» اليوم.. محاكمة 213 متهمًا بتنظيم "بيت المقدس"
» سقوط طائرة ركاب في نهر بأمريكا
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» ملك تايلاند يتزوج حارسته الشخصية
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ "النجوم"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان