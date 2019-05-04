» "كلب مسعور" يعقر 14 طفلًا في القليوبية

04 مايو 2019 - 11:28 ص

هاجم كلب مسعور 14طفلًا وأصابهم بجروح فى الجسد والرقبة والرأس أثناء لهوهم في الشارع بقرية كفر عبيان، مركز الخانكة، بالقليوبية.

وتم نقل الأطفال المصابين للمستشفى بأبو زعبل، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، حيث استقرت حالتهم وخرجوا بعد تلقي العلاج.

وكان اللواء "رضا طبلية"، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من "طلال ربيع"، نائب رئيس مدينة الخانكة، يفيد بمهاجمة كلب مسعور مجموعة من الأطفال بقرية كفر عبيان وإصابتهم بإصابات متفرقة.

وانتقل العميد "عبد الله جلال"، رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين قيام كلب مسعور بمهاجمة الأطفال بقرية كفر عبيان بالخانكة حيث عقر 14 طفلا تصادف وجودهم بالشارع.