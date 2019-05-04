» "برنس العالم العربي" أول أغنية لـ"مبارك" من آسفين يا ريس

04 مايو 2019 - 11:27 ص

نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" على حسابها الخاص بـ"فيس بوك"، أغنية تمجد في الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يحتفل بعيد ميلاده هذا اليوم.

ونشرت الصفحة صورة للرئيس الأسبق مبارك ومدون عليها عمره الـ91، حيث ولد مبارك في 4 مايو من عام 1928، ليخلف الرئيس محمد أنور السادات بعد اغتياله في 1981 .

وواصلت "أنا آسف يا ريس" احتفالتها بنشر أغنية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حملت عنوان "برنس العالم العربي"، احتفت بها بالرئيس مواليد عام 1928 بكفر مصيلحة في المنوفية .

والتحق مبارك بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان، والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة 3 شهور، ثم تقدم للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطًا قبلتهم الكلية، وحصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950. وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي.

تدرج مبارك في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسًا بها، فمساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت حتى عام 1959.

أصبح محمد حسني مبارك، قائدًا للواء قاذفات قنابل، وقائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966، وفي 5 يونيو 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. وعُين مديرًا للكلية الجوية في نوفمبر 1967، ثم رُقي لرتبة العميد في 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية في أبريل 1972، وفي العام نفسه عين نائبًا لوزير الحربية.

وقاد مبارك القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974، وفي 15 أبريل 1975 اختاره السادات نائبًا لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب من 1975 وحتى 1981، وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب.

وفي 14 أكتوبر 1981، تولى محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، وفي 26 يناير 1982 انتخب رئيسًا للحزب الوطني الديموقراطي.

ظل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في سدة الحكم من 1981 وحتى 2011، حيث أطاحت به ثورة 25 يناير الشعبية، لتُنهي 30 عامًا من حكم مبارك.