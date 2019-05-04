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بعد خيانتها.. كيم كاردشيان في إطلالة "مذهلة"

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كيم كاردايشيان

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ديلي ميل

كلوي

كيم كاردايشيان

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على الجولة الشرائية التي جمعت الأختين كاردشيان، كيم وكلوي، بعد خيانة الأخيرة من قبل حبيبها تريستان تومسون، مشيرة إلي أن "الشوبينج" وسيلة راحة وعلاج فعال لشفاء صدمات عائلة "كاردشيان".

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن عائلة كاردشيان تعيش حاليًا واحدًا من أسوأ أيام حياتها وذلك بعد اكتشاف نجمة تليفزيون الواقع كلوي كاردشيان خيانة حبيبها تريستان تومسون لها مع صديقة شقيقتها كايلي جينر والتي تُدعى "جوردين وودز".

وكردة فعل من شقيقتها كيم على هذه الصدمة، قامت الأخيرة بإلغاء متابعة تريستان تومسون وجوردين وودز عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن كيم كاردشيان تستعد لأحدث ظهور لها في صالة العرض بحدث Met Gala " " لعام 2019، الإثنين المقبل، والذي يعتبر حدث الموضة الأهم والأكبر في العالم.

 وعقبت الصحيفة أن " كيم كاردشيان" لم تكن تنتظر سرقة الأضواء لأنها استحوذت على الاهتمام فى ثوب أبيض فاتح للقيام بنزهة غير رسمية فى ماليبو بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، أمس الجمعة".

ولفتت كاردشيان الأنظار إلى إطلالتها الجريئة والمثيرة للإعجاب، فقد أضافت قلادة عبارة عن ميدالية ذهبية رائعة وأساور مطابقة لإطلالتها الرائعة.

وكانت نجمة الواقع البالغة من العمر 37 عامًا تتفاخر بمفاتنها، حيث انضمت إليها شقيقتها كلوى كاردشيان، بينما انضمت الأخت الكبرى كورتنى إلى زوجها سكوت ديسيك، فى جولة ترفيهية.

ويذكر أن "كيم"، زوجة المغني كانى ويست تدرس القانون لتصبح محامية وتدربت فى مكتب محاماة في سان فرانسيسكو على أمل الدخول لنقابة المحامين فى عام 2022.

وقد أثبتت نجمة تليفزيون الواقع مدى تركيزها على أن تصبح محامية فى معاينة لحلقة الأحد من Keeping Up With The Kardashians .

وكانت تبحث فى رسائل من سجناء يطلبون فيها المساعدة في الرأفة، عندما دخلت والدتها كريس جينر الغرفة للثناء على هدفها الوظيفي الجديد.

وعلقت والدتها: "أنا فخور بك كيم، أنتي تأخذيني هذا على محمل الجد، وأعتقد أنهم محظوظون لأنك استمعت لهم".

ولفتت والدتها أن "كيم" قررت امتهان المحاماة تأثيرًا بوالدها المحامي روبرت كاردشيان الذي توفي عام 2003 بسبب السرطان.


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